Вітання Президента особовому складу, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

І в мирний час, і зараз, в умовах війни, працівники й військовослужбовці Служби роблять усе можливе і неможливе, аби зв’язок в Україні – урядовий та цивільний – залишався надійним, стабільним і безпечним.

Бо ж цинічним та кривавим вторгненням в Україну у лютому цього року ворог сподівався позбавити нас не лише територій, а й усіх засобів для спілкування і доступу до правдивої інформації. Він посилив кібератаки на сайти державних органів, важливі інфраструктурні об’єкти, безжально обстрілював наші телевежі та нищив канали інтернет-зв’язку. Його руйнівні дії не припиняються й досі, наприкінці третього місяця війни.

Саме ця війна стала першою у світі, де кіберпростір перетворився на повноцінну арену бойових дій – таку ж, як суходіл, повітря чи море. Кібератаки, як і кулі та ракети, цинічно використовуються ворогом для втілення своїх злочинних планів.

Дякую зв’язківцям за незламний дух, за рішучість і професійність, за непросту роботу, часто із ризиком для життя, за наближення Перемоги на своєму фронті.

Дякую за те, що забезпечуєте транслювання сигналу українського телебачення та радіо до мільйонів наших земляків, за те, що кожен із нас щодня може зателефонувати або написати рідним такі важливі слова: "Як ти?".

Бажаю усім міцного здоров'я, злагоди і благополуччя.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ