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Вітання Президента особовому складу, ветеранам Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»

10 червня 2022 року - 19:45

Шановні друзі!

Сердечно вітаю колектив Національного військово-медичного клінічного центру із 267-річчям від дня його заснування.

Літопис цього відомого як Україні, так і за кордоном військового госпіталю, містить багато визначальних фактів історії української медицини. У його стінах працювали майже усі засновники українських науково-медичних шкіл, вперше у державі було започатковано інститут медичних сестер.

І сьогодні, під час відбиття російського нападу на нашу землю, працівники Центру з честю виконують свої професійні завдання як на своїх робочих місцях, так і у складі мобільних госпіталів, лікарсько-сестринських бригад медичного підсилення в районах ведення активних бойових дій.

З початку російсько-української війни в стінах госпіталю проліковано близько 45 тисяч захисників України, а вже з початку повномасштабного російського вторгнення кваліфіковану допомогу отримали понад три тисячі українських воїнів.

Приймаючи на себе важкий тягар людського болю і страждань, виявляючи самовідданість і високу професійність, особовий склад військового госпіталю допомагає зціленню і рятує найцінніше – життя наших героїчних воїнів.

Від імені Українського народу висловлюю щиру вдячність за ваше бездоганне служіння Україні, стійкість і мужність, виявлені під час виконання своїх обов'язків у цих нелегких, а часом і небезпечних для життя умовах.

Бажаю вам і вашим родинам мину, міцного здоров'я, наснаги та благополуччя.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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