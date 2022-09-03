Вітання Президента підприємцям України

Шановні друзі!

Вітаю вас зі святом – Днем підприємця.

Хочу висловити щиру вдячність усім ініціативним, цілеспрямованим та енергійним людям, які успішно організовують і розвивають свою справу у цей непростий для нас час. Завдяки вашій щоденній наполегливій праці й професіоналізму будується основа успішної економіки нашої держави, наповнюється бюджет, створюються нові робочі місця, підвищується конкурентоспроможність вітчизняної продукції, фінансова підтримка Збройних Сил України.

Сьогодні ми вибудовуємо відносини взаємодовіри та взаємодопомоги між бізнесом і владою, взявши за основу принципи партнерства. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо досягти економічного процвітання нашої рідної України.

Розумію, що вам важко вести підприємницьку діяльність в умовах війни, тим цінніша для держави ваша наполеглива діяльність в ім'я українського народу та спільної перемоги.

Бажаю вам сил, наснаги, успіхів в усіх починаннях, здоров'я, миру та сімейного благополуччя вам і вашим родинам.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ