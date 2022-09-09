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Вітання Президента працівникам кінематографії

10 вересня 2022 року - 12:03

Шановні друзі!

Сердечно вітаю вас – творців екранного мистецтва, усіх, для кого кіно стало справою життя, із професійним святом – Днем українського кіно. Бажаю вам здоров’я, успіху, здійснення мрій та сподівань.

Сьогодні Україна в огні, розпаленому Росією, відстоює свою незалежність і європейські цінності. Вдячний митцям, які нині відкривають світові велич і духовну красу України, її незборимий народ, що героїчно протистоїть агресору, утверджує суверенітет і територіальну цілісність своєї країни. Дякую всім, для кого українське кіно є голосом майбутньої перемоги свободи, хто творить кіно заради Перемоги.

«Ми б’ємося за те, чому нема ціни у всьому світі, – за Батьківщину», – говорив український геній світового кіно Олександр Довженко, і ми, його нащадки, обов’язково переможемо загарбника!

Добра і благополуччя всім, натхнення й удачі.

Слава Україні!

Слава українському кіно!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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