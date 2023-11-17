Вітання Президента сержантському складу Збройних Сил України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні – особливий день. День наших воїнів, від яких безпосередньо залежить сила та успішність усієї нашої армії. Це – день сержантів і старшин Збройних Сил України. Надійні сержанти й старшини – це завжди опора для командирів і допомога солдатам і матросам.

У наших Збройних Силах зараз служать понад 150 тисяч сержантів і старшин. Вони безпосередньо керують солдатами та ведуть воїнів у бій. Вони зміцнюють мотивацію, навчають солдатів, тримають моральний дух. Коли сержантам і старшинам можна довіряти, армія нездоланна.

Я дякую кожному сержанту, кожному старшині, які піклуються про солдатів і про Україну, які здобувають необхідні результати для своїх підрозділів і для всієї держави.

Я вітаю вас із професійним днем! І бажаю вам – хоч би як було складно – бути саме такими надійними, як потрібно солдатам, командирам, усій нашій державі!

Слава Україні!