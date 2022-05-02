Вітання Президента співробітникам та ветеранам державної прикордонної служби України

Дорогі друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем прикордонника України.

Ви першими зустріли російського агресора на кордоні, першими вступили у бій з переважаючими силами противника.

Ваш подвиг — це прояв справжньої мужності, непомірної любові до свого народу, батьківської землі та данина багатовіковій історії боротьби українців за свою незалежність, свободу і самобутність.

Дякую всім прикордонникам за відвагу, самопожертву, відчайдушність і бойове братерство, які ви демонструєте щодня, щогодини, щомиті.

Схиляємо голови перед тими героями, які віддали за Україну своє життя. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг!

Поки ж працюємо на перемогу. І коли ворога буде подолано, ми обов’язково відбудуємо нашу країну, зробимо її ще більш мальовничою та сучасною. Із такою ж сучасною прикордонною службою — за зразками передових країн світу підготовленою, добре оснащеною і захищеною.

Зичу усім співробітникам та ветеранам прикордонної служби незламного духу у відстоюванні територіальної цілісності та державних інтересів, міцного здоров’я, щастя і добробуту.

Слава українським прикордонникам!

Слава Українському народові!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ