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Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта – звернення Президента України
Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта – звернення Президента України

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Вітання Президента спортсменам національної збірної команди України – учасникам ІІІ Європейських ігор

2 липня 2023 року - 21:03

Щиро вітаю нашу збірну команду з успішним виступом на ІІІ Європейських іграх у Кракові!

Україна й українці значно сильніші як на фронті, так і у спорті, ніж будь-хто думає про нас.

Завдяки нашим воїнам, волонтерам, усім патріотам нам вдається успішно протистояти російським терористам та боронити свою свободу, незалежність і майбутнє.

Дякую нашим спортсменам, на честь яких 21 раз звучав Державний Гімн України на європейському мультиспортивному форумі.

Разом ми відкриваємо для всього світу нову переможну українську силу. Силу, якої ми ніколи не втратимо і яка завжди буде боронити, творити і перемагати!

Пишаюся вами, чемпіони та призери!

Упевнений, що вся країна пишається!

Слава вам, слава Україні!

 

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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