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Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України
Виступ Президента на урочистих заходах з нагоди 30-ої річниці Збройних Сил України

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Вітання Президента України адвокатам

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Участь Президента і першої леді України у відкритті новорічного містечка
Участь Президента і першої леді України у відкритті новорічного містечка

17 грудня 2021 року - 20:06

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Вітання Президента України адвокатам

19 грудня 2021 року - 09:57

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем адвокатури.

Ефективна та дієва адвокатура є мірилом рівня демократії в державі, її стабільності.

Від небайдужості, фаховості, відповідальності правників, які обрали для себе справою життя захист прав, свобод та законних інтересів людей, великою мірою залежить дія верховенства права в Україні.

Висловлюю вдячність кожному професійному і сумлінному адвокату за відчуття відповідальності за долю держави, за майбутнє України.

Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, законності та незалежності.

Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, добробуту та професійних здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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