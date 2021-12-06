Вітання Президента України адвокатам

Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем адвокатури.
Ефективна та дієва адвокатура є мірилом рівня демократії в державі, її стабільності.
Від небайдужості, фаховості, відповідальності правників, які обрали для себе справою життя захист прав, свобод та законних інтересів людей, великою мірою залежить дія верховенства права в Україні.
Висловлюю вдячність кожному професійному і сумлінному адвокату за відчуття відповідальності за долю держави, за майбутнє України.
Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, законності та незалежності.
Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, добробуту та професійних здобутків.
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ