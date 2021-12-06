Вітання Президента України адвокатам

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем адвокатури.

Ефективна та дієва адвокатура є мірилом рівня демократії в державі, її стабільності.

Від небайдужості, фаховості, відповідальності правників, які обрали для себе справою життя захист прав, свобод та законних інтересів людей, великою мірою залежить дія верховенства права в Україні.

Висловлюю вдячність кожному професійному і сумлінному адвокату за відчуття відповідальності за долю держави, за майбутнє України.

Будьте гідними свого покликання і місії, неухильно дотримуйтесь принципів гуманізму, законності та незалежності.

Бажаю усім вам міцного здоров'я, миру, добробуту та професійних здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ