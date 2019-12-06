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Вітання Президента України працівникам дипломатичної служби України

22 грудня 2019 року - 09:00

Дорогі українські дипломати!

Мені надзвичайно приємно вітати вас із професійним святом – Днем працівників дипломатичної служби України.

В України є усі підстави пишатися вами. Ви сміливо захищаєте правду і справедливість, відстоюючи суверенітет та територіальну цілісність України, наш незворотній європейський та євроатлантичний курс.

Українську дипломатію поважає уся міжнародна спільнота. Ваша сила в активній позиції та патріотизмі. Саме завдяки вам Україну підтримує цивілізований світ. Наше спільне завдання – цю підтримку зберегти і примножити. 

Ми ставимо амбітні цілі зробити Україну сильнішою і впливовішою: наша держава має продовжити впевнено рухатися до ЄС і НАТО; світ має знати справжню українську історію і впізнавати українську культуру; українці мають отримати кращі можливості вільно подорожувати світом і відчувати дієвий захист держави, коли перебувають за кордоном.

Упоратися з цими завданнями допоможе ваш професіоналізм, цілеспрямованість і відданість спільній справі.

На вас покладається велика відповідальність за долю країни.

Бажаю наснаги та успіхів!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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