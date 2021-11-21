Вітання Президента України працівникам сільського господарства

Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем працівників сільського господарства.

Природно-ресурсний потенціал нашої країни, високий професіоналізм і фаховість працівників галузі – запорука успіху аграрного сектору України.

Висловлюю вдячність усім українським аграріям за наполегливу працю, завдяки якій задовольняється попит співвітчизників на якісну продукцію, забезпечується продовольча безпека нашої держави та інших країн світу через традиційно високий експорт.

Переконаний, що агропромисловий комплекс і надалі розвиватиметься, зміцнюючи національну економіку та покращуючи добробут наших громадян.

Бажаю доброго здоров'я, миру, невичерпних життєвих сил і нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ