Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи
Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2021 року - 09:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента України працівникам сільського господарства

21 листопада 2021 року - 09:46

Вітання Президента Десантно-штурмовим військам Збройних Сил України

21 листопада 2021 року - 09:27

Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2021 року - 09:00

За дорученням Президента українська делегація на Галіфакському форумі ознайомить світову спільноту з безпековою ситуацією в Україні та біля наших кордонів 

20 листопада 2021 року - 16:08

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у форумі «Велике будівництво: нова залізниця» та ознайомлення з роботою дизель-поїзда ДПКр-3
Участь Президента у форумі «Велике будівництво: нова залізниця» та ознайомлення з роботою дизель-поїзда ДПКр-3

9 листопада 2021 року - 13:20

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента України працівникам сільського господарства

21 листопада 2021 року - 09:46

Шановні друзі!

Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем працівників сільського господарства.

Природно-ресурсний потенціал нашої країни, високий професіоналізм і фаховість працівників галузі – запорука успіху аграрного сектору України.

Висловлюю вдячність усім українським аграріям за наполегливу працю, завдяки якій задовольняється попит співвітчизників на якісну продукцію, забезпечується продовольча безпека нашої держави та інших країн світу через традиційно високий експорт.

Переконаний, що агропромисловий комплекс і надалі розвиватиметься, зміцнюючи національну економіку та покращуючи добробут наших громадян.

Бажаю доброго здоров'я, миру, невичерпних життєвих сил і нових здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку