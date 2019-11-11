Вітання Президента України сержантському складу Збройних Сил України

Шановні сержанти і старшини!

Сьогодні ви є беззаперечними лідерами для солдат, зразком для підлеглих, опорою для командирів.

Ви безпосередньо управляєте підрозділами первинної ланки і підпорядкованим особовим складом, навчаєте солдат і відповідаєте за їх життя, морально-психологічний стан та готовність до виконання завдань за призначенням.

Добре показавши себе у боях з російським агресором, сержантський та старшинський корпус довів свою особливу роль у житті військових колективів та став основою сучасного українського війська.

У цей день ми у скорботі схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Вітаю сержантів та старшин, що перебувають у бойовому строю, служать Батьківщині, боронять нашу землю від агресора, виконують почесну місію у миротворчих операціях.

Дякую тисячам сержантів та старшин, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві в готовності у разі загрози поповнити бойові підрозділи.

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава сержантському корпусу Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ