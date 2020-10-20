Вітання Президента України сержантському складу Збройних Сил України

Шановні сержанти і старшини!

Вітаю вас із професійним святом — Днем сержанта Збройних Сил України.

Сержантський корпус є основою сучасного українського війська, опорою для командирів та зразком у виконанні поставлених завдань.

Як беззаперечні лідери солдатських колективів ви відіграєте одну з ключових ролей у підготовці воїнів та управлінні ними на полі бою завжди керуючись гаслом: «Слідуй за мною — роби, як я».

Захищаючи українську землю від російського агресора на Сході нашої держави, українські сержанти щоденно демонструють кращі командирські якості та особистим прикладом й умілими діями доводять свою високу бойову майстерність, відвагу та особливу організаторську роль у житті військових колективів.

У цей день ми схиляємо голови, згадуючи воїнів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять.

Від імені українського народу висловлюю подяку сержантському корпусу за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності нашої країни.

Дякую сержантам та старшинам, які перебувають у запасі і проходять службу у військовому резерві за готовність у разі загрози поповнити бойові підрозділи.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя та нових звершень в ім’я нашої перемоги.

Слава сержантському корпусу Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ