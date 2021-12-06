Вітання Президента України суддям та працівникам апаратів судів

Шановні друзі!

Вітаю вас з нагоди професійного свята — Дня працівників суду.

Конституція України закріпила високий статус судової влади в державі і суспільстві.

Здійснення неупередженого правосуддя та справедливе вирішення спорів на засадах верховенства права — той неподільний механізм захисту прав і свобод, якого завжди очікують люди. Суспільство потребує незалежних, авторитетних, моральних, чесних та непідкупних професіоналів у судових інституціях.

Саме тому реалізація конституційних засад судочинства, приведення його до європейських стандартів стали пріоритетами нашої держави.

Вірю, що висока честь носити суддівську мантію та відданість обраній справі будуть надійним підґрунтям успішної реалізації реформ в Україні.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги та нових вагомих здобутків у розбудові правової й демократичної Української держави.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ