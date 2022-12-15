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Окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село; єдиний шлях це припинити – витісняти їх із нашої землі – звернення Президента України
Окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село; єдиний шлях це припинити – витісняти їх із нашої землі – звернення Президента України

15 грудня 2022 року - 23:00

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Окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село; єдиний шлях це припинити – витісняти їх із нашої землі – звернення Президента України

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Участь Президента України в урочистому засіданні пленуму Верховного Суду
Участь Президента України в урочистому засіданні пленуму Верховного Суду

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Вітання Президента України суддям та працівникам апаратів судів

15 грудня 2022 року - 09:01

Шановні друзі!

Вітаю вас із нагоди професійного свята — Дня працівників суду.

Щиро вдячний за те, що у найбільш складний і визначальний момент в історії нашої країни ви забезпечили доступ громадян до правосуддя та налагодили діяльність судів в умовах обстрілів та відключень електроенергії.

Верховенство права та реальна рівність усіх перед законом, незалежно від статусу і майнового стану, – це головний аргумент демократії та передумова правового порядку в державі.

Відданість складеній присязі судді, об'єктивне, безстороннє, неупереджене, незалежне, справедливе та кваліфіковане здійснення правосуддя від імені України, чесне і сумлінне виконання своїх професійних обов'язків – є тим особистим фронтом кожного судді, кожного працівника апарату суду, який наближає нашу перемогу в цій війні та подальше повоєнне відновлення України.

Честь і повага всім працівникам суду, хто захищає нашу країну як силою закону, так і зброєю, хто допомагає Збройним Силам України та підтримує громадян у скрутній ситуації. Вічна слава і шана всім, хто віддав своє життя за нашу свободу.

Бажаю вам миру, міцного здоров'я, мужності та стійкості.

Слава Україні!

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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