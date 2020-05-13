Вітання Президента України українським миротворцям — учасникам миротворчих операцій ООН

Шановні українські миротворці!

Дорогі ветерани миротворчих операцій!

Вітаю вас із Міжнародним днем миротворців Організації Об’єднаних Націй.

Сьогодні ми віддаємо шану самовідданості й самопожертві військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть нелегку службу по всьому світу, виконуючи благородну місію із підтримання міжнародного миру та безпеки.

Високий професіоналізм та бездоганні морально-ділові якості українських миротворців, достойне виконання ними завдань у неспокійних куточках нашої планети гідно оцінені всіма державами-членами ООН.

Мирні мешканці на різних континентах знають та паміятають про доблесть, миролюбність і гуманізм українських воїнів-миру, їх готовність завжди прийти на допомогу та зробити усе можливе для полегшення страждань цивільного населення і примирення ворогуючих сторін.

У час надзвичайних викликів для нашої держави Україна не тільки не полишатиме участь в операціях ООН, а й надалі посилюватиме свій внесок у міжнародний мир та безпеку.

Вічна пам’ять та слава усім, хто віддав своє життя під час миротворчих операцій ООН.

Упевнений, що українські миротворці й надалі віддано служитимуть ідеалам гуманізму, мирного існування та захисту життя людей.

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та успіхів у важливій справі, покладеній на українських миротворців.

Слава українським миротворцям.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ