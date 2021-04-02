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Вітання Президента України вченим, працівникам та ветеранам ракетно-космічної галузі України

12 квітня 2021 року - 14:37

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників ракетно­-космічної галузі України та Всесвітнім днем авіації і космонавтики.

Ракетно-космічна галузь України є прогресивним та перспективним напрямом розвитку нашої держави. Українські підприємства успішно беруть участь у міжнародних проектах п дослідження та використання космічного простору, забезпечують нашій державі гідне місце серед провідних космічних країн світу.

Приємно відзначити, що українські науковці та працівники ракетно­-космічної галузі є фахівцями світового рівня і спроможні виконувати важливі державні завдання зі створення нових ракетних технологій та сучасної космічної техніки для забезпечення інтересів національної безпеки.

Переконаний, що завдяки вашому професіоналізму та наполегливості буде забезпечено подальший розвиток нашої країни у сфері ракетно­-космічних технологій і високих наукових досягнень.

Дякую вам за самовіддану працю, яка зміцнює престиж нашої держави у світі.  

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, миру, нових професійних досягнень та здобутків в ім'я України.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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