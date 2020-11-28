Вітання Президента України військовослужбовцям, працівникам та ветеранам Сухопутних військ Збройних Сил України

Шановні військовослужбовці, працівники Сухопутних військ Збройних Сил України!

Дорогі ветерани!

Сердечно вітаю вас із професійним святом — Днем Сухопутних військ України.

Своєю добросовісною службою, упевненістю, рішучістю й хоробрістю ви здобули високий авторитет і довіру Українського народу, а ваша звитяга та гідність є прикладом для наслідування.

Сьогодні добре підготовлений особовий склад підрозділів та військових частин Сухопутних військ злагоджено та упевнено виконує завдання щодо захисту української землі, а незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм військовослужбовців цього славетного роду військ, проявлені у боях з російським агресором на Сході нашої держави, стали прикладом військової доблесті та честі.

Від імені народу України висловлюю щиру подяку всьому особовому складу та ветеранам Сухопутних військ Збройних Сил України за гідну службу й вірність військовій присязі.

Вічна пам’ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Переконаний, що воїни-сухопутники й надалі надійно стоятимуть на варті територіальної цілісності України.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень в ім’я нашої перемоги.

Слава Сухопутним військам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ