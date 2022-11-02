Вітання Президента України військовослужбовцям та ветеранам ракетних військ і артилерії

Шановні воїни-артилеристи!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем ракетних військ і артилерії. Завдяки високому рівню підготовки та майстерності українські артилеристи без перебільшення визнані одними з кращих у світі.

Отримавши у війні з російськими окупантами значний бойовий досвід та опанувавши в короткі терміни новітні ракетні і артилерійські системи, ви здійснили якісний перехід від практики минулого – витрачання величезних обсягів боєприпасів – до високоточного ураження ключових об'єктів противника.

Ваш влучний артилерійський вогонь та ракетні удари ефективно і безповоротно руйнують бойовий потенціал ворожих угруповань та стають рятівними для наших воїнів як в обороні, так і в наступі.

Від імені Українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу за героїчне виконання військового обов'язку, мужність та рішучість, які ви демонструєте у боях з окупантами.

Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.

Зичу усім українським воїнам-артилеристам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава воїнам-артилеристам! Слава Україні!

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ