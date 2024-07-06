Вітання Президента України військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Шановні друзі!

Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Сьогодні воїни корабельного складу, морської піхоти, ракетники і артилеристи, льотчики морської авіації і зенітники Військово-Морських Сил Збройних Сил України відзначають своє професійне свято в складних умовах воєнної обстановки, ведучи запеклі бої з російськими загарбниками на морі, на суходолі і в повітрі, виявляючи героїзм, стійкість й непереможний характер.

Завдяки своїм професіоналізму, відважності і наполегливості ви у взаємодії з іншими складовими сил безпеки і оборони України не дозволили ворогу знищити свободу мореплавства, вигнали російський військовий флот з акваторії Чорного моря і продовжуєте забезпечувати надійну оборону морських рубежів нашої держави, комунікацій та портів, демонструючи незламний бойовий дух, майстерність і військову доблесть.

Окремо хочу відзначити воїнів морської піхоти, які надійно тримають оборону на найбільш відповідальних ділянках російсько-української війни, професійно і впевнено винищуючи агресора.

Від імені українського народу дякую всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, відчайдушність і героїзм, за вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Схиляємо голови перед пам’яттю воїнів, які віддали своє життя за Україну. Завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Упевнений, що військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі та її морських рубежів.

Бажаю вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава Військово-Морським Силам України!

Слава Україні!