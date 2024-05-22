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Вітання Президента України воїнам морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України

23 травня 2024 року - 09:01

Шановні морські піхотинці!

Вітаю вас із Днем морської піхоти України.

Сьогоднішнє професійне свято українські морські піхотинці відзначають у запеклих боях з російськими загарбниками на найбільш складних та важливих ділянках оборони.

Ви мужньо бороните українську землю, діючи рішуче як на сущі, так і на воді, за будь-яких умов бойової обстановки не залишаєте свої позиції та виявляєте справжній героїзм і стійкість перед лицем найжорстокіших випробувань цієї війни.

Дякую кожному й кожній, хто під гаслом морської піхоти «Вірний завжди» зупиняє російську навалу та бореться за свободу і незалежність нашої держави.

Ушановуючи українських морських піхотинців, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Вірю в морську піхоту, у вашу вірність, силу і професіоналізм.

Упевнений, що військовослужбовці морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам незламного духу у відстоюванні незалежності й територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українській морській піхоті!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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