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Вітання Президента України воїнам та ветеранам інженерних військ

3 листопада 2021 року - 09:00

Шановні воїни інженерних військ! Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем інженерних військ — професійним святом мужніх воїнів, які самовіддано, ефективно та професійно виконують складні і небезпечні завдання, здійснюють проведення у бойових умовах фортифікаційного обладнання позицій, будують інженерні загородження та розміновують тисячі квадратних кілометрів української землі.

Завдяки високому рівню підготовки, організованості та майстерності інженерні війська Збройних Сил України по праву вважаються надійною підтримкою українського війська, сприяють досягненню загального успіху в бою та рятують життя українських воїнів і мирного населення.

Щодня демонструючи непереможний бойовий дух під час відсічі російської агресії на Сході України, ви неодноразово виявляли свою мужність, відданість та любов до Батьківщини.

У цей день ми схиляємо у скорботі голови перед воїнами, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам’ять!

Від імені Українського народу щиро дякую особовому складу та ветеранам інженерних військ за сумлінне виконання військового обов’язку, відвагу та героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності нашої держави.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, миру, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава інженерним військам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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