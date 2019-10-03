Вітання Президента України воїнам та ветеранам ракетних військ і артилерії

Шановні воїни-артилеристи!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем ракетних військ і артилерії.

Воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів.

У ваших руках - могутні і потужні артилерійські та ракетні системи, які ви добре опанували і майстерно застосовуєте.

Завдяки вашому професіоналізму у боях з російським агресором на Сході України збережено тисячі життів українських воїнів та цивільного населення.

Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати «порох сухим» та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення;

У цей день ми у скорботі схиляємо голови перед героями- артилеристами, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вічна їм пам'ять.

Від імені Українського народу щиро Дякую особовому складу ракетних військ і артилерії за героїзм, відвагу і самовідданість.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя та незламної віри у нашу перемогу.

Слава воїнам-артилеристам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ