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Вітання Президента України воїнам та ветеранам ракетних військ і артилерії

3 листопада 2021 року - 09:00

Шановні воїни-артилеристи! Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом — Днем ракетних військ і артилерії.

В усі часи національної історії артилерія застосовувалася як грізна вогнева сила для розгрому противника. І сьогодні потужні артилерійські та ракетні системи в руках українських військовослужбовців дають гідну відсіч ворогу і стримують збройну агресію Російської Федерації. Ваш професіоналізм та високий рівень підготовки багато важать для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Від імені народу України висловлюю подяку особовому складу та ветеранам ракетних військ і артилерії за вірність і відданість, стійкість і героїзм, виявлені під час виконання службових обов’язків.

Вічна пам’ять і слава героям, які загинули, захищаючи Українську державу.

Переконаний, що наші ракетні війська і артилерія й надалі надійно стоятимуть на сторожі свободи і незалежності України.

Бажаю вам міцного здоров’я, незламності духу, успіхів та нових перемог.

Слава воїнам-артилеристам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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