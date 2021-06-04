Вітання Президента України воїнам та ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Шановні військові моряки України!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Це свято мужніх та відданих своєму покликанню людей, які в складних умовах, вдень і вночі забезпечують надійний захист морських рубежів і комунікацій, портів та узбережжя нашої держави.

Незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм українських військових моряків, проявлені у боях з російським агресором, стали прикладом виняткової військової доблесті та честі.

І сьогодні, у день свого професійного свята, особовий склад Військово­-Морських Сил Збройних Сил України спільно з воїнами країн-партнерів продовжує докладати вагомих зусиль для нарощування бойових спроможностей морської компоненти українського війська, злагоджено і майстерно відпрацьовуючи у ході масштабних міжнародних навчань «Сі Бриз-2021» навчально-бойові завдання на морі, в повітрі та на суходолі.

Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу та ветеранам Військово-Морських Сил за гідну службу і вірність військовій присязі.

Вічна пам'ять та слава героям, які загинули, захищаючи свободу і незалежність нашої держави.

Переконаний, що українські моряки й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави.

Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та незламно духу.

Слава Військово-Морським Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ