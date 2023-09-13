Вітання Президента України воїнам-танкістам, працівникам танкобудівної галузі України

Шановні друзі

Вітаю вас із професійним святом — Днем танкових військ.

У боях із російським агресором українські танкові екіпажі підтвердили свою високу майстерність та професіоналізм і вкотре продемонстрували вміння діяти як потужний броньований кулак.

Володіючи значним бойовим досвідом, отриманим у боях з ворогом, військовослужбовці танкових військ у найкоротші терміни опанували нові іноземні зразки озброєння і військової техніки, підвищивши бойові можливості підрозділів, та продовжують успішно нищити російських окупантів.

Від імені Українського народу дякую особовому складу танкових військ за сумлінне виконання військового обов’язку, героїзм, мужність, відвагу і самопожертву.

Вшановуючи українських танкістів, схиляємо голови перед героями, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Висловлюю вдячність усім трудовим колективам української танкобудівної галузі, танкоремонтних підприємств за самовіддану працю та значний внесок у нарощування бойових спроможностей танкових військ.

Упевнений, що українські танкісти й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю усім вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава українським танкістам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ