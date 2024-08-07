Вітання Президента України воїнам військ звʼязку Збройних Сил України

Шановні воїни-зв’язківці!

Вітаю вас із Днем військ звʼязку — професійним святом воїнів, зусиллями яких надійно утримується стійка система бойового управління військовими частинами та підрозділами сил оборони.

Щоденно виконуючи широкий спектр завдань у найскладніших умовах бойової обстановки, ви гідно робите свою роботу — забезпечуєте наші органи управління, військові частини і підрозділи безперебійним зв’язком.

Висловлюю подяку воїнам-зв’язківцям за високий професіоналізм, мужність та відданість справі, які ви демонструєте під час виконання завдань за призначенням.

Вшановуючи військовослужбовців військ звʼязку, схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Упевнений, що військовослужбовці цього роду військ й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам сили духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава українським воїнам-зв’язківцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ