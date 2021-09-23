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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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Вітання Президента України юристам України

8 жовтня 2021 року - 09:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем юриста.

Усвідомлення юристами значущості своєї особливої суспільної місії — забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина — є запорукою розбудови держави і розвитку громадянського суспільства.

Переконаний, що активна юридична спільнота надасть додатковий поштовх правовим реформам в Україні, базований на засадах патріотизму та фаховості, сконсолідує зусилля інтелектуальної еліти.

Вірю, що почуття відповідальності за долю нашої суверенної, демократичної, правової держави, за її успішне майбутнє стане визначальним критерієм у вашій діяльності.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, добробуту та професійних здобутків.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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