Вітання Президента України з нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди

Шановні співвітчизники!

Сьогодні нас об'єднав видатний український мислитель, літератор, музикант, педагог Григорій Сковорода, 300-річчя від дня народження якого відзначає Україна і світ.

Щиро дякую організаторам та учасникам усіх ювілейних заходів в Україні, що відбуваються навіть попри складну воєнну ситуацію. Вони слугують благородній меті – вшануванню непересічної людини, яка на багато років випередила свій час. Його філософія – бути вільним, бути гідним, бути наповненим любов'ю та щастям, бути задоволеним своєю працею, жити в гармонії зі світом, поза модою чи течіями – і на сьогодні актуальна.

Російські загарбники у ювілейний рік намагалися знищити світ Сковороди, зруйнувавши меморіальний музей філософа у селі Сковородинівка Харківської області. Але статуя Григорія Савича вистояла, символізуючи незнищенність його ідей, і нагадала нам заклик мислителя: «Облиш забобони, обмий совість, а потім одежу, залиш усі свої хиби і підіймайся!». Ці слова – слова підтримки українського народу у боротьбі за свободу, гідність та незалежність. «…І підіймайся!» – дороговказ, що надихає, об'єднує українців і всіх вільних людей.

Нехай кожного з нас збагачує духовний світ великого українця.

Тримаймося Григорія Сковороди – велетня духу. Читаймо, осмислюймо! Нам це потрібно для творення модерної України.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ