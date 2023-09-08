Вітання Президента України з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Шановні друзі!

Щиро вітаю атлетів, тренерів, спортивних фахівців, а також усіх прихильників здорового способу життя з Днем фізичної культури і спорту.

Завдяки вам на міжнародних аренах переможно піднімається Державний Прапор України і звучить наш Гімн.

Нинішні спортивні звитяги здобуваються в той самий час, коли багато спортсменів і тренерів змушені захищати країну на полі бою, зі зброєю в руках відстоювати наші цінності і свободу, коли часто відсутні умови для підготовки через пошкоджену та зруйновану російським агресором інфраструктуру, коли виття сирен розриває тривогами життя й поза лінією фронту.

Разом з усім світом ми продовжуємо наполягати на недопущенні російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, передусім в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Сьогодні згадуємо воїнів – спортсменів і тренерів, які героїчно загинули, захищаючи незалежність України. Вічна слава, світла пам’ять і низький уклін Героям. Завдяки їм українські атлети продовжують тренуватися, боротися, перемагати.

Тож нехай кожне ваше досягнення й надалі гартує наш дух, гуртує наш тил, додає сил і надихає воїнів на Перемогу для України.

Бажаю всім міцного здоров’я, удачі та нових спортивних звершень.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ