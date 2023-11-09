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Коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість і верховенство закону будуть відновлені – виступ Президента Володимира Зеленського перед студентами та викладачами вишів Мексики
Коли наші голоси лунатимуть в унісон, ми переможемо, а мир, справедливість і верховенство закону будуть відновлені – виступ Президента Володимира Зеленського перед студентами та викладачами вишів Мексики

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Вітання Президента України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

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Вітання Президента України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада 2023 року - 10:47

Дорогі друзі!

Культура — велика сила українців. Вона єднає, надихає, скеровує, береже традиції, тримає на вістрі наше глибинне.

Ми нездоланні, бо в боротьбі за волю, свободу і незалежність нас виховали велетні духу — Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. І пишаємося, що українська культура є й потужною зброєю за цінності вільного світу. Віддзеркалюючи нас, вона увиразнює наші прагнення, пояснює наш біль, наш запит на правду і справедливість.

Саме тому її знищення стало свідомою жорстокою практикою окупаційних військ. Природу «русского міра» відчули на собі сотні культурних обʼєктів — розбомблені театри й кінозали, пограбовані бібліотеки й музеї, викрадені твори мистецтва. Ці жахи війни відчули і ви, стійкі й нескорені творці-новатори та хранителі великого потенціалу української нації.

Сердечно вітаю із професійним святом талановитих і креативних — працівників культури та майстрів народного мистецтва — та щиро дякую, що міцно тримаєте культурний фронт і збагачуєте нашу культуру. Вдячний кожному й кожній, хто зі зброєю в руках наближає Перемогу: акторам, музикантам, поетам, музейникам. Усім, хто з ризиком для життя рятує музейні колекції та бібліотечні фонди, хто продовжує діяти і творити, навіть вимушено евакуювавшись з окупованих територій.

Удачі вам, натхнення, здійснення мрій.

Разом — переможемо!

Слава Україні та її героям!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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