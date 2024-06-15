Вітання Президента українським мусульманам зі святом Курбан-байрам

Це найзнаменніше мусульманське свято, яке вчить бути жертовними, милосердними та робити добрі справи. Сьогодні, під час надзвичайно складних випробувань для нашої держави, мусульмани пліч-о-пліч із християнами та представниками інших конфесій роблять усе можливе, щоб захистити Україну та визволити її від ворога, а також моляться за перемогу та мир на рідній землі.

Єдність, стійкість і мужність, притаманні громадянам України різних віросповідань, у протистоянні російській агресії, у захисті територіальної цілісності та незалежності України, відстоюванні ідеалів свободи та рівноправності дають нам впевненість у мирному та спокійному майбутньому нашої держави. Тож нехай Всевишній допоможе нам у здійсненні світлих задумів, захистить від життєвих негараздів і береже Україну та її народ.

У цей святковий день я хочу особливо підкреслити, як важливо, щоб ми, громадяни України різних національностей і віросповідань, залишалися об'єднаними перед спільними викликами. Мусульмани України, зокрема кримські татари, роблять неоціненний внесок у захист нашої країни. Вони борються разом з усіма українцями за свою землю та безпеку для своїх дітей. Їхня віра й цінності надихають усіх нас на боротьбу за свободу, зокрема за наш вільний від окупанта Крим.

Ваші відданість і співчуття не лише підтримують дух нації, а й є прикладом для всіх нас. Нехай ваші молитви будуть почуті, а добрі справи знайдуть відгук у серцях людей.

Тож нехай це свято принесе мусульманам України довгоочікувану перемогу та мир, щастя й добробут.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ