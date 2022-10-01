Вітання Президента українським воїнам територіальної оборони

Шановні воїни!

Щиро вітаю вас із Днем територіальної оборони.

З початком підступної та повномасштабної збройної агресії з боку Російської Федерації тисячі громадян нашої держави різних професій та з різним рівнем військової підготовки поповнили лави Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Усвідомлюючи повноту відповідальності перед своєю країною та своїми сім'ями, ви згуртувалися, без жодних вагань і сумнівів стали на шляху ворога та дали відсіч російським окупантам.

Ви взяли участь в обороні Києва, Сум, Чернігова, Харкова та інших наших героїчних міст і сіл та відстояли їх у важких боях.

Сьогодні, у день свого професійного свята, українські воїни територіальної оборони разом з іншими видами і родами військ Збройних Сил України звільняють українську землю від російських окупантів, щоденно проявляючи героїзм, мужність та волю до перемоги.

Від імені Українського народу дякую особовому складу Сил територіальної оборони за сумлінне виконання військового обов'язку, стійкість і відвагу, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам'ятатимемо їх подвиг.

Переконаний, що українські тероборонівці й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю усім вам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог над окупантами.

Слава воїнам територіальної оборони!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ