Вітання Президента військовослужбовцям Повітряних Сил Збройних Сил України

Шановні воїни Повітряних Сил!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Це свято воїнів, які вдень і вночі, у складних умовах бойової обстановки боронять повітряний простір нашої держави, уміло відбивають постійні ракетні й авіаційні удари підступного ворога, мужньо ведуть повітряні бої з російськими загарбниками та завдають їм нищівного ураження з повітря.

Завдяки професійним діям особового складу Повітряних Сил Збройних Сил України вже у перші хвилини широкомасштабної російської агресії було виведено з-під ударів і врятовано українську військову авіацію та зенітні ракетні війська, збережено нашу систему протиповітряної оборони.

Саме ви не дозволили російським окупантам запанувати в українському небі. Саме ваша майстерність і стійкість змусили російські літаки й гелікоптери триматися якомога далі від лінії фронту, уникати прямих сутичок з нашими пілотами, а ракетні удари окупантів не завжди досягають цілей.

Українці пишаються вами, надихаються вашими бойовими успіхами, усіляко підтримують вас, вірять у стійкість захисників українського неба і розділяють біль від втрат.

Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому .складу. Повітряних Сил Збройних Сил України за героїчне. виконання військового обов’язку, мужність та рішучість, які ви демонструєте в боях з окупантами.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю полеглих героїв, які віддали своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

Упевнений, що завдяки високій злагодженості, підготовленості та відповідальності військовослужбовців цього потужного виду Збройних Сил небо над Україною і надалі буде під надійною обороною.

Зичу вам міного здоров’я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях російськими окупантами.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

ВолодимирЗЕЛЕНСЬКИЙ