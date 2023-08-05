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Вітання Президента військовослужбовцям Повітряних Сил Збройних Сил України

6 серпня 2023 року - 09:00

Шановні воїни Повітряних Сил!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Повітряних Сил Збройних Сил України

Воїни-авіатори, військовослужбовці зенітних ракетних та радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України першими прийняли на себе масовані ракетно-авіаційні удари російського агресора, у складних умовах та в найкоротші строки освоїли нові зразки озброєння і військової техніки, наростили боєздатність підрозділів та продовжують наносити нищівних втрат окупантам.

Наші мужні захисники українського неба довели всьому світові, що ворог ніколи не буде панувати в повітряному просторі нашої держави, а всі його плани, як і міфи про могутність російської зброї, розбилися об щит протиповітряної оборони України.

Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу Повітряних Сил Збройних Сил України за високий професіоналізм, стійкість та мужність, які ви демонструєте у боях з російськими окупантами.

Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих і згадуємо всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України.

Упевнений, що військовослужбовці цього славетного виду Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті українського неба.

Бажаю вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

 

 Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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