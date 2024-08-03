Вітання Президента військовослужбовцям Повітряних Сил Збройних Сил України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Військові льотчики, інженери Повітряних Сил, воїни зенітних ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ вдень і вночі, в складних умовах бойової обстановки боронять повітряний простір нашої держави, уміло відбивають постійні ракетні та авіаційні удари ворога, хоробро ведуть повітряні бої з російськими загарбниками та завдають їм ураження з повітря.

Від імені Українського народу висловлюю вдячність усьому особовому складу Повітряних Сил Збройних Сил України за результати бойової роботи, вірність Військовій присязі, відданість нашій державі та героїзм, які ви демонструєте в протистоянні російському терору, за порятунок життів наших співвітчизників.

Вшановуючи захисників і захисниць українського неба, бережемо світлу памʼять про тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

Упевнений, що ви й надалі надійно захищатимете повітряні кордони вільної Української держави.

Дорогі друзі, бажаю вам незмінної сили, військової вдачі і мирного неба.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ