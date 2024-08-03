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Вітання Президента військовослужбовцям Повітряних Сил Збройних Сил України

4 серпня 2024 року - 09:00

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Військові льотчики, інженери Повітряних Сил, воїни зенітних ракетних, радіотехнічних та спеціальних військ вдень і вночі, в складних умовах бойової обстановки боронять повітряний простір нашої держави, уміло відбивають постійні ракетні та авіаційні удари ворога, хоробро ведуть повітряні бої з російськими загарбниками та завдають їм ураження з повітря.

Від імені Українського народу висловлюю вдячність усьому особовому складу Повітряних Сил Збройних Сил України за результати бойової роботи, вірність Військовій присязі, відданість нашій державі та героїзм, які ви демонструєте в протистоянні російському терору, за порятунок життів наших співвітчизників.

Вшановуючи захисників і захисниць українського неба, бережемо світлу памʼять про тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

Упевнений, що ви й надалі надійно захищатимете повітряні кордони вільної Української держави.

Дорогі друзі, бажаю вам незмінної сили, військової вдачі і мирного неба.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

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