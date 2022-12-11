Вітання Президента військовослужбовцям Сухопутних військ Збройних Сил України

Шановні воїни Сухопутних військ!

Вітаю вас із професійним святом - Днем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Загартовані важкими кровопролитними боями, військовослужбовці усіх складових цього потужного виду Збройних Сил України - механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, частин і підрозділів протиповітряної оборони, армійської авіації, технічного і тилового забезпечення, спеціальних військ - відважно боронять рідну землю та продовжують злагоджено і впевнено нищити російських загарбників на всіх напрямках.

Незламний бойовий дух і професіоналізм українських воїнів-сухопутників стали прикладом стійкості, військової доблесті та героїзму українських захисників і вкотре довели всьому світові, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги.

Ви мужньо бороните нашу державу вдень і вночі, у будні та свята, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами стійко тримаючи зайняті рубежі та впевнено просуваючись уперед.

Від імені народу України дякую всьому особовому складу Сухопутних військ за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та визначний внесок у загальну справу оборони України.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Упевнений, шо військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України й надалі надійно захищатимуть рідну землю.

Бажаю вам незламності у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з росіиськими окупантами.

Слава Сухопутним військам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ