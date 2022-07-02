Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову; треба створити нову основу для нашого життя – звернення Президента Володимира Зеленського
Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову; треба створити нову основу для нашого життя – звернення Президента Володимира Зеленського

2 липня 2022 року - 23:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вітання Президента військовослужбовцям та ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України

3 липня 2022 року - 11:06

Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову; треба створити нову основу для нашого життя – звернення Президента Володимира Зеленського

2 липня 2022 року - 23:10

Олена Зеленська візьме участь у Конференції з відновлення України в Лугано

2 липня 2022 року - 13:28

США оголосили новий пакет підтримки для України, що містить потужні системи NASAMS, які суттєво посилять нашу ППО – звернення Президента Володимира Зеленського

1 липня 2022 року - 23:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Норвегії у Києві
Зустріч Президента України та Прем’єр-міністра Норвегії у Києві

1 липня 2022 року - 17:16

Перейти до всіх галерей

Вітання Президента військовослужбовцям та ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України

3 липня 2022 року - 11:06

Шановні військові моряки України!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер.

Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту.

Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за «російським кораблем» решту корабельного складу російського агресора.

Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава Військово-Морським Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Версія для друку