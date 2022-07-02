Вітання Президента військовослужбовцям та ветеранам Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Шановні військові моряки України!

Дорогі ветерани!

Вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято у складних умовах воєнної обстановки, у запеклих боях з російськими загарбниками на морі, суходолі і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість та непереможний характер.

Україна пишається вами, надихається вашими бойовими успіхами, усіляко підтримує, розділяє біль від втрат та вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту.

Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України за звитягу та героїчне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву.

У цей день ми схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє життя у війні з російським агресором. Вічна їм слава!

Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту та уміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували усьому світові, гарантовано відправлять услід за «російським кораблем» решту корабельного складу російського агресора.

Зичу українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава Військово-Морським Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ