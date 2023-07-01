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Вітання Президента Військовослужбовцям Військово-Морських Сил Збройних Сил України

2 липня 2023 року - 11:48

Шановні військові моряки України!

Вітаю вас із професійним святом – Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Щоденною сумлінною службою, високим професіоналізмом та рішучістю українські військові моряки забезпечують надійну оборону морських рубежів, комунікацій та портів, демонструючи незламний бойовий дух, майстерність і військову доблесть.

Загартовані у важких боях з російським агресором, ви мужньо бороните рідну землю, пліч-о-пліч із побратимами сил оборони злагоджено й упевнено знищуєте ворога в морі, на суходолі, в повітрі.

Від імені українського народу дякую всьому особовому складу Військово-Морських Сил за самовіддане виконання службового обов’язку, за відвагу і героїзм, за визначний внесок у загальну справу оборони України.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Упевнений, що військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам наснаги у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава Військово-Морським Силам України!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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