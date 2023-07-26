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Вітання Президента Володимира Зеленського з Днем медичних працівників і працівниць України

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Вітання Президента Володимира Зеленського з Днем медичних працівників і працівниць України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні день тих людей, чия професія – бути захистом життя. День українських медичних працівників і працівниць, усіх наших лікарів, усіх наших медичних сестричок, усіх наших бойових медиків.

Саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке цивілізованість, що таке людяність, як люди вміють жити й працювати заради інших людей.

Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння й за кожне врятоване вами життя. За всі ці безмежні світи, які видно в очах і дітей, і дорослих, і воїнів, і цивільних – усіх, кого ви врятували.

Дякую вам! Бажаю вам сили й незмінної вдячності всіх наших людей, усієї України.

Бажаю вам перемоги!

Слава вам!

Слава Україні!

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