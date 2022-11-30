Вітання Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня працівників прокуратури України

Шановні працівники й працівниці органів прокуратури України!

Щорічно в день вашого професійного свята звучать приблизно одні й ті ж слова. Це слова «порядок» і «правосуддя», «верховенство права» і «законність», «захист прав і свобод людини», «захист інтересів держави й суспільства». Всі ці та інші подібні слова, коли вони об’єднані, в сумі дають одне – справедливість.

І справедливість – це не тільки життєво необхідне відчуття, не тільки такий стан справ у державі, без якого життя не визначається народом як повноцінне. Справедливість – це ще й зброя. Це ефективна зброя стримування.

Коли ця зброя є в суспільства, люди захищені від багатьох проявів злочинності. Бо справедливість позбавляє злочинність енергії, не допускаючи можливих її спалахів і гарантуючи невідворотність покарання.

Коли справедливість є не просто в одного народу, а в міжнародних відносинах загалом, світ надійно захищений – захищений від агресії. Бо справедливість на міжнародному рівні означає, що кожен, хто стає агресором і розпочинає злочинну війну, не лише буде покараний за це, а й компенсує всі збитки, завдані його агресією.

Пані та панове!

Саме ви разом з іншими працівниками органів правопорядку створюєте для України цю зброю та формуєте надійне підґрунтя для її використання. А цьогоріч стало очевидним, що це завдання не лише про Україну. Це завдання – глобальне. Бо справедливість для України дорівнює справедливості для світу.

Щоб ніколи більше не повторилася така війна, яку Росія розпочала проти нас, мають бути притягнуті до відповідальності всі російські вбивці й кати, всі їхні спільники, всі російські мародери та пропагандисти війни, а також усі автори російської геноцидної політики. Ті, хто спланував і розпочав агресію. Ті, хто погоджує та організовує терор проти наших міст і депортацію наших людей.

Задокументовано вже майже 50 тисяч злочинів проти миру, безпеки людства й міжнародного правопорядку, які скоєні внаслідок російської агресії. У кропіткій роботі зі збору доказів і встановлення обставин вчинення звірств російських окупантів нашим органам правопорядку допомагають провідні фахівці з різних країн-партнерів. Налагоджена предметна співпраця з Міжнародним кримінальним судом і готується відкриття в Україні філд-офісу МКС. Я дякую кожному й кожній, хто працює заради таких розслідувань!

А сто відсотків справедливості ми матимемо тоді, коли будемо справді впевнені, що і найвище російське політичне та військове керівництво буде притягнуте до відповідальності. Тому Офіс Президента України, Генеральний прокурор і всі інші відповідні інституції України приділяють таку значну увагу створенню трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Трибуналу, який доповнить наші національні юридичні можливості та наявний потенціал Міжнародного кримінального суду. Трибуналу, який дасть змогу притягнути до відповідальності саме авторів агресії.

І я вірю, що робота зокрема українських прокурорів обовʼязково буде покладена в основу обвинувачення в спецтрибуналі щодо агресії. Тож, будь ласка, працюйте на повну потужність і завжди пам’ятайте, що сумою всіх наших кроків має бути саме справедливість. Саме зараз і саме в Україні ми здобуваємо справедливість для всієї Європи й багатьох народів світу.

Вітаю вас із професійним святом!

Слава Україні!