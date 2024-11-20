Вітання Президента воїнам Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Шановні воїни-десантники!

Вітаю вас із Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Сьогоднішнє професійне свято українські десантники відзначають у запеклих боях з російськими загарбниками на найбільш складних та важливих ділянках.

Ви надійно тримаєте оборону та хоробро і впевнено йдете у наступ, діючи рішуче за будь-яких умов бойової обстановки, виявляючи справжній героїзм і стійкість перед лицем найжорстокіших випробувань цієї війни.

Дякую кожному й кожній, хто під гаслом українського десанту «Завжди перші» зупиняє російських загарбників та бореться за свободу і незалежність нашої держави.

Ушановуючи військовослужбовців цього роду військ, бережемо світлу пам’ять про полеглих у боротьбі заради України та згадуємо всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави і людей.

Упевнений, що воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України й надалі надійно стоятимуть на захисті рідної землі.

Бажаю вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності нашої держави та нових перемог у боях з російськими окупантами.

Слава українським десантникам!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ