Вітання Президента воїнам морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із Днем морської піхоти України.

Сьогодні українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими загарбниками на найскладніших ділянках військових дій.

Ви мужньо бороните українську землю, за будь-яких умов бойової обстановки не залишаєте без наказу свої позиції, проявляючи справжній героїзм і стійкість перед лицем найжорсткіших випробувань цієї війни.

Ваша незламність духу, злагодженість, вірність Україні та бойовому братерству заслужили славу й велику шану від усього нашого народу.

Дякую вам за звитягу, мужність і самопожертву, які ви демонструєте у боях з російським агресором.

Схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їх подвиг.

Зичу усім українським морським піхотинцям міцного здоров’я та нових перемог у боях з окупантами.

Слава українській морській піхоті!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ