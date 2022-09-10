Вітання Президента воїнам-танкістам, ветеранам танкових військ, працівникам танкобудівної галузі України

Шановні воїни-танкісти!

Дорогі ветерани танкових військ і танкобудівники України!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем танкістів.

На плечі воїнів-танкістів війна покладає найбільші випробовування, небезпеки та труднощі. Ви завжди на передовій, стійко і самовіддано прикриваєте піхоту в обороні та мужньо і сміливо прокладаєте їй шлях через бойові порядки ворога в наступі. Ваша підтримка є життєво необхідною для військ в усіх видах бою.

І сьогодні, у день свого професійного свята, українські танкісти ведуть важкі, запеклі бої з ворогом, упевнено й непохитно стоять на шляху російського агресора, даючи йому гідну відсіч та щоденно проявляючи героїзм, відвагу і непереможний характер.

Від імені Українського народу дякую особовому складу та ветеранам танкових військ за сумлінне виконання військового обов’язку, мужність і самопожертву, які ви демонструєте, боронячи рідну землю.

Схиляємо голови перед героями, які віддали своє життя за Україну. Ми завжди пам’ятатимемо їхній подвиг.

Висловлюю вдячність конструкторам, інженерам і працівникам української танкобудівної галузі та робітникам танкоремонтних підприємств за наполегливу працю і вагомий внесок у нарощування бойових спроможностей цього потужного роду військ.

Переконаний, що українські танкісти й надалі надійно стоятимуть на захисті свободи і незалежності нашої держави.

Зичу усім українським воїнам-танкістам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні територіальної цілісності України та нових перемог у боях з окупантами.

Слава українським танкістам!

Слава Україні!

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ