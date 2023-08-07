Вітання Президента воїнам військ зв'язку Збройних Сил України

Шановні воїни-зв'язківці!

Вітаю вас із професійним святом – Днем військ зв'язку.

У надзвичайно складних умовах війни з російським агресором українські військові зв'язківці героїчно виконують свій обов'язок, забезпечуючи наші органи управління і підрозділи безперебійним зв'язком та об'єднуючи всі складові українського війська в одну керовану силу.

Саме високий рівень підготовки і злагодженості військовослужбовців цього роду військ дав змогу з перших днів російської агресії розгорнути й надійно утримувати стійку систему бойового управління військовими частинами і підрозділами сил оборони, що є основою успіху у будь-яких умовах.

Висловлюю подяку воїнам-зв'язківцям за професіоналізм, мужність та віддають справі, які ви демонструєте під час виконання завдань за призначенням.

Ушановуючи військовослужбовців військ зв'язку, низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих і згадуємо всіх, хто віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Упевнений, що військовослужбовці цього роду військ і надалі надійно захищатимуть рідну землю.

Бажаю вам незламності духу у відстоюванні незалежності і територіальної цілісності України та нових перемог у боях з російським агресором.

Слава українським воїнам-зв'язківцям!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ