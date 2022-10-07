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Треба звільняти від російської окупації всі землі, які РФ намагається залишити за собою – звернення Президента України

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Вітання Президента юристам України

8 жовтня 2022 року - 09:01

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом – Днем юриста.

Повномасштабне вторгнення в Україну змінило усі сфери нашого життя.

Честь і повага тим, хто продовжує сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, тим, хто у ці дні став військовим чи волонтером, хто усіма можливими силами та засобами підтримує Збройні Сили України, надає допомогу вимушено переміщеним особам.

Щира подяка правничій спільноті, яка, сформувавши потужний і висококваліфікований юридичний фронт, докладає максимум зусиль для притягнення до відповідальності країни-агресора, тим, хто долучився до збору і документування злочинів агресії та геноциду українського народу задля забезпечення принципу незворотності покарання для усіх винних у військових злочинах.

Вірю, що відповідальність за долю держави, за майбутнє нашої демократичної, європейської України стане визначальним критерієм у всіх ваших справах.

Бажаю вам миру, міцного здоров’я і непохитного духу.

Разом ми щодня наближаємо нашу Перемогу!

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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