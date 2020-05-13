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Вітання Президента з нагоди Дня державної служби

23 червня 2020 року - 09:20

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем державної служби.

Сьогодні ми разом продовжуємо будувати державну службу нового зразка, яка базується на принципах фаховості, доброчесності та патріотизму.

Саме від вас залежить успіх політичних, економічних і соціальних перетворень у країні. Відповідальність людей, які служать народу України, представляючи державу, бажання долучитися до якісних змін у різних сферах суспільного життя дають змогу правильно організувати ефективне управління на всіх рівнях влади.

Нехай ваша щоденна робота й надалі викликає повагу і довіру громадян. Бажаю усім вам доброго здоров’я, благополуччя та відчутних результатів у професійній діяльності.

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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