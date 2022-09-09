Вітання Президента з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Шановні друзі!

Сердечно вітаю спортсменів і тренерів, усіх, хто прагне здоров’я, бадьорості, фізичної та духовної краси, усіх прихильників здорового способу життя з Днем фізичної культури і спорту.

Цьогорічне свято ми відзначаємо в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави, героїчної боротьби Українського народу за свою незалежність, демократію і свободу.

Ми пишаємося нашими спортсменами і тренерами, які взяли в руки зброю для захисту рідної землі у перші дні військової агресії, фінансово допомагають нашим Збройним Силам, підтримують глобальний проект «Unated 24» для відновлення від наслідків війни і розбудови спортивної інфраструктури.

У цей нелегкий час ми відчуваємо гордість за наших спортсменів, які прославляють країну і на спортивних аренах. З початку року на офіційних міжнародних змаганнях вони вибороли більше 1600 медалей, український стяг здіймався 660 разів.

Ми вдячні тренерам, ветеранам, фахівцям сфери фізичної культури і спорту за їхній вагомий внесок у нашу багату спортивну історію.

Вічна пам’ять і слава українським спортсменам і тренерам, які героїчно загинули у війні з російським агресором. Вони назавжди залишаться у серцях наших співвітчизників.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, перемог та нових спортивних звершень.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ

