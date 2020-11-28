Вітаємо з Днем Сухопутних військ України!

Для всіх громадян, які чесні перед собою та суспільством, цілком зрозуміло, що ми, українці, можемо насолоджуватися свободою в нашій державі виключно завдяки нашим воїнам, які захищають Україну віддано та з честю. Кожен день нашого спокійного життя в тилу вибороли для нас наші військові, які стали нездоланною перешкодою для російської агресії. Так, навіть у XXI сторіччі на світовій мапі все ще залишаються країни, які вважають територіальні експансії важливою складовою свого «успіху». А першими, хто доводить країні-агресору хибність подібних думок, є саме наші національні Сухопутні війська. І доводять вони, до речі, успішно, дохідливо, професійно.

Тому свята нашої армії – це справді свята всього народу. Так і має бути в сучасних успішних країнах.

Шановні військовослужбовці! Дорогі ветерани! Щиро вітаємо вас із Днем Сухопутних військ.

Україна, поза всякими сумнівами, завжди буде вдячною вам за хоробрість, яку ви демонструєте щоденно. Обороняти державну незалежність, право народу бути господарем на своїй землі, самостійно обирати напрямки свого розвитку – це найпочесніше завдання, яке ви виконуєте добросовісно та успішно. Ваш досвід дає змогу вам бути серед лідерів військової справи у Європі.

Україна ніколи не забуде героїв, які віддали свої життя, зупиняючи ворога та забезпечуючи порятунок держави. Пам'ять про наших захисників – це той моральний орієнтир, який не дозволить нам зійти зі шляху незалежності за будь-яких обставин.

Разом з усіма українцями впевнені, що воїни Сухопутних військ і надалі надійно стоятимуть на варті нашої свободи як народу.

Дякуємо вам за службу! Слава Україні! З професійним святом вас!