Вітаємо з Днем Збройних сил України!

Сьогодні відзначаємо професійне свято наших захисників – День Збройних сил України. Це свято вже традиційно розглядається українцями ширше. Люди усвідомлюють, що наші Збройні сили – це справжня гарантія державного суверенітету.

Вже сьомий рік українські воїни стримують агресію проти нашої держави. Роблять це віддано, хоробро й маючи безумовну моральну перевагу: наші чоловіки та жінки у лавах Збройних сил захищають свободу та вільне майбутнє українського народу. Ми завжди будемо вдячні їм за службу.

Загальновизнаний факт, що армія України стала однією з найсильніших у Європі. Наші воїни навчають військових держав-партнерів того, що таке сучасна війна і як успішно протидіяти ворогу, яким би технічно забезпеченим він не був.

Також важливо й те, що Збройні сили України з кожним роком перебирають дедалі більше закордонного професійного досвіду.

Ми усвідомлюємо, що в сучасному світі оборона країни не може бути суто військовим завданням. Це також і дипломатичне забезпечення, і політична взаємодія. Саме тому влада України послідовно розширює можливості держави на міжнародній арені.

Так, завдячуючи плідній співпраці зі Сполученими Штатами Америки, відчуваємо сьогодні набагато вищий рівень упевненості у своїх можливостях захищатися. Досягнуті параметри стратегічного партнерства з Туреччиною та налагоджена співпраця у військово-промисловій сфері гарантують забезпечення нашої армії низкою надсучасних та ефективних систем для оборони країни. Стратегічні відносини з Великою Британією дають змогу забезпечити модернізацію українських Військово-Морських сил. Незмінно близькі взаємини з Литвою та Польщею, Німеччиною та Францією і з іншими країнами-партнерами покроково наближають нас до загальноєвропейської системи безпеки. Це наш ключовий вибір. Бо ми точно розуміємо сучасні виклики.

Політична двостороння співпраця з провідними державами, а також змістовна взаємодія зі структурами НАТО та Європейського Союзу, що поглиблюються з кожним роком, це саме та допомога, яку політичний клас України може та зобов'язаний надавати Збройним силам.

Українці завжди пам'ятатимуть наших воїнів, які віддали життя за Україну, захищаючи справедливу долю для нашого народу. Повага до подвигу наших героїв є абсолютною на всій території держави.

Слава Україні! З Днем Збройних сил!