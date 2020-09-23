Вітольда Фокіна увільнено від виконання обов'язків першого заступника глави делегації України в Тристоронній контактній групі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі. Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації.

Для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.

Представляти державу на будь-якому рівні – це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це – безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу.

Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру.

Підкреслюємо, що не можна просто назвати миром умови тимчасової окупації частини нашої території, заплющивши очі на існування окупаційних структур та повну відсутність безпеки на цій території. Потрібно вивести з України всі незаконні збройні формування, їхню військову техніку, провести повну деокупацію та повернути Україні контроль над частиною кордону з Росією. Тільки це може бути шляхом до справжнього миру.

Закликаємо членів делегації України в Тристоронній контактній групі працювати в режимі 24/7 для досягнення вказаної головної мети.